¿Qué hacer si usted tiene vecinos molestos?

Para muchos colombianos, la convivencia con sus vecinos es una pesadilla, ya sea porque son escándalosos o porque se quejan ante cualquier situación por más mínima que sea. En este caso, Daniel González habló en Sigue La W sobre los inconvenientes que ha tenido en su conjunto residencial.

Para él, sus vecinos no soportan a su perro que ladra cuando lo saca, le exigen que "debe callarlo". A pesar que Daniel argumentó que su mascota no está haciendo daño ni irrumpe la tranquilidad de sus vecinos, en el Comité de Convivencia le piden que debe colocarle un bosal, a lo cual se ha negado varias veces: "por diez segundos, mientras me subo al asensor para sacar a 'Tornillo' a hacer sus necesidades, no lo voy a hacer, además que mi perro no es de raza peligrosa".

Pese a que existe un fallo de la Corte en el que se permite la tenencia de animales de compañía en las propiedades horizontales, (sentencia T-119/98), sus vecinos se niegan a aceptar a ´Tornillo´. Daniel aseguró que dentro de su apartamento el perro está en silencio, solo ladra cuando sale y que la situación, a veces, es difícil porque "no ladra todo el tiempo y no puedo hacerlo callar", y no entiende las quejas de sus vecinos.

Ante esta situación, el presidente del Colegio de Administradores de Propiedad Horizontal dijo que "la tolerancia y concertación es la clave para encontrar en nuestras diferencias una convivencia pacífica". A su vez, explicó que "cuando se presentan estas diferencias debe haber una participación del administrador para que las partes lleguen a un acuerdo, pero si el asunto persiste se puede acudir al Comité de Convivencia".

No obstante, aseguró que si no hay una solución en relación con horarios, o situaciones especiales se puede acudir a la Policía para que intervenga "porque ya se sale del ámbito de la propiedad horizontal". Aunque puede existir un llamado de atención o multa económica, las autoridades pueden interceder en esos asuntos.

Por otro lado, Daniel Vásquez, presidente de Fedelonjas, dijo que la propiedad en conjunto puede retirar a un administrador en caso que no ayude a que las situaciones de convivencia no mejoren. "El llamado a tener mesura y calma (...), el vigilante o vecino no puede ser objeto de agresiones".

Por el momento, miles de colombianos siguen viviendo estas situaciones con su vecinos, pero con buen diálogo y la intervención de la administración se puede llegar a grandes soluciones, de acuerdo con los expertos.