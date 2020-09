“Que se diga la verdad y no con cartas”, dice el presidente Duque a la FARC

Por: Rubén Ocampo

En medio del balance de los dos años de la implementación de la política 'Paz con legalidad’, el mandatario de los colombianos respondió a la declaración escrita de las FARC en la que se dirigen a la opinión pública pidiendo perdón por los secuestros llevados a cabo.

“Que se diga la verdad sobre los secuestros, no con cartas, si no que acudan a la justicia transicional y respondan con nombre y apellido a esas familias que no saben hoy dónde están sus seres queridos, que seguramente estarán en una fosa común que fueron secuestramos y vil mente asesinados”, dijo el presidente Duque.



Agregó el mandatario que varios frentes de las disidencias de las FARC siempre tuvieron la intención y el interés de acechar el territorio nacional.

