¿Qué significa que Jesús Santrich, Iván Márquez, Romaña y El Paisa estén evadidos?

Luego de la desaparición de Jesús Santrich, de Iván Márquez, Romaña y El Paisa quienes hacían parte de la línea militar y más radical de las Farc, ¿Qué significan estas situaciones? Gustavo Bolívar y Rafael Nieto respondieron a este interrogante.

Inicialmente, Bolívar aseguró que “en las Farc hay una línea bien marcada de quienes le quieren apostar a la paz y de quienes se pusieron nerviosos y se desaparecieron”.

Por su parte, Nieto dijo que hay unos comandantes de las Farc “que verdaderamente no se desmovilizaron, entre ellos Santrich y Márquez, y era para seguir delinquiendo”.

Aunque Bolívar afirmó que no lo está defendiendo sí dijo que “el hecho que Santrich esté evadido no lo hace culpable, hay que darle la oportunidad de que el caso sea concluido por la Corte, si es culpable que lo extraditen”.

De igual forma, hablaron sobre la posibilidad de que Santrich no aparezca en la audiencia que tiene ante la Corte Suprema de Justicia, Nieto aseguró que no va a aparecer y que no es necesario esperar para saber si es culpable o no, porque “ahí están vídeos y las declaraciones de Marlon Marín”.

“Un tipo como Santrich que está al lado de Venezuela y se va sin decirle a nadie y deja una nota, es que está fugado” añadió.

Mientras que Bolívar expresó su preocupación, “si no aparece Santrich es una bofetada que le da al acuerdo de paz. La ultraderecha va a salir a aprovechar esto de Santrich para desvirtuar todo lo de la JEP, pero la JEP no es solo Santrich y eso me parece injusto”.

Nieto apostó que Santrich no aparecerá el 9 de julio, “él se voló con complicidades, evidentemente tuvo ayudas y eso hay que investigarlo”.

Y Bolívar puntualizó que “el nueve si no aparece Santrich me va a tener como su mayor crítico”

“No hacemos daño los que criticamos sino quienes reciben beneficios y aun después de ello siguen reincidiendo, Hay 724 miembros de las Farc que no aparecen y 3.000 reincidentes, el punto hoy es que hay que hacerle ajustes al acuerdo para que no pase esto” afirmó Nieto.

A lo que Bolívar respondió, “yo no defiendo a Santrich ni de los que se están evadiendo, yo defiendo la paz. Pero es que desde que se firmó el acuerdo, no se han cumplido muchos puntos del acuerdo”.

“Yo he hablado con miembros de las Farc que están en los ETCR y le dicen a uno, nos estamos muriendo de hambre, no nos han cumplido con los proyectos, nos están matando” agregó.

Nieto alegó que no considera que ellos se vayan por falta de garantías a su seguridad. “Creo que su desaparición está ligada con que estos cabecillas no se desmovilizaron, que aparentemente dejaron las armas, pero en realidad siguen delinquiendo”.

“Santrich es un caso más en el proceso de paz, este tema hay que pasarlo, apostémosle a los que están acá haciendo la paz, si es culpable Santrich que lo extraditen, pero me da guayabo con las personas que apuestan a la paz” concluyó Gustavo Bolívar