Registrador tiene la llave de la elección del próximo presidente del CNE

El algoritmo de este miércoles nos lleva a hablar del Consejo Nacional Electoral porque está a punto de tomar una decisión sobre quién ocupará su presidencia para el próximo año, que será clave por cuenta de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.



En septiembre de 2019, el magistrado de La U Hernán Penagos fue elegido como presidente del tribunal y sus compañeros, en septiembre de 2020, le pidieron continuar unos meses más para liderar el trámite de la Reforma Electoral. El desgaste de ocupar ese cargo por cerca de año y medio llevó a que Penagos renunciara hace dos semanas. Esa renuncia, que se hará efectiva a partir del 10 de marzo, desató una carrera interna que aún no se resuelve.



La película es la siguiente: el miércoles 3 de marzo se hizo una primera votación que empezó a despejar el panorama. El magistrado de Cambio Radical, Jorge Rozo logró cinco votos, el magistrado del Centro Democrático, Renato Contreras obtuvo tres votos y un magistrado decidió votar en blanco.



Al no lograrse la mayoría necesaria de seis votos, esa misma tarde se hizo una nueva votación que dejó un resultado similar: Rozo: cinco votos; Contreras: dos votos; el magistrado liberal César Abreo: un voto y, nuevamente, un magistrado votó en blanco.



Ante la falta de mayorías para tomar una decisión, el CNE aplazó hasta el 10 de marzo una nueva votación y la llave la tiene, nada más y nada menos, que el registrador Nacional, Alexander Vega.



Varias fuentes consultadas por La W coinciden en que el registrador no quiere que Rozo sea el presidente del tribunal por su cercanía con Germán Vargas Lleras, con quien el Registrador tuvo problemas por cuenta del trámite de la Reforma Electoral. Por esa razón, según señalaron algunas fuentes del CNE, el magistrado más cercano a Vega, Virgilio Almanza, ha votado en blanco en las dos oportunidades, impidiendo que Rozo logre el número mágico de seis votos.

Le puede interesar:

De no tomarse una decisión, la Presidencia se definiría por orden alfabético, lo que implicaría que el sucesor de Penagos sería el magistrado Abreo quien, además de haber sido elegido por el Partido Liberal, es cercano al expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón.



Así que del registrador dependerá si hoy se elige a un presidente del CNE en propiedad o si este año preelectoral se dará en medio de la interinidad.