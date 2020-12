Reinales y Lombana se enfrentan por grabación del congresista con gerente de una EPS

En diálogo con La W, el abogado Jaime Lombana, apoderado de Asmet Salud, se refirió a la grabación en la que se escucha hablando al representante a la Cámara Juan Carlos Reinales con el Gerente de la EPS, Gustavo Aguilar, en la que le pide saldar unas deudas con unos hospitales y señaló que constituye una prueba de un delito cometido por el parlamentario.

El abogado señaló que un congresista no puede hacer ese tipo de peticiones en público, que constituyen una presión indebida a un privado.

"Un congresista a un particular no puede hacerle solicitudes en privado y luego hacerle debates en público", aseguró Lombana, que añadió que "la labor de cobrar cartera le corresponde a un abogado y no a un representante a la Cámara".

Lombana aseguró que se aportaron otras pruebas, como chats y grabaciones de debates en el Congreso, de esas presiones a la Corte Suprema de Justicia y que "hay una red de presiones a las EPS, en la que hay más personas".

El representante Reinales respondió a los señalamientos en su contra y negó que la petición al gerente de la EPS hubiera constituido una presión indebida.

Reinales señaló que nunca pidió contratos para él ni comisiones de algún tipo e indicó que lo que intentó fue "ayudarle a la institucionalidad del departamento".

"Hay cartas firmadas por la institucionalidad donde se le solicitan y se le explica por qué es importante que Asmet Salud vuelva al hospital San Jorge", añadió.

El congresista del Partido Liberal señaló que su actividad en la Comisión Séptima ha levantado ampolla y dijo que la grabación fue manipulada para hacerle daño.