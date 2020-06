Sabía que el momento en que esto surgiera iba a ser muy doloroso: Marta Lucía Ramírez

La vicepresidenta Marta Lucía Ramírez se pronunció sobre el caso de su hermano y aseguró que es una situación personal muy difícil, y que “ha cargado con un dolor profundo durante casi 24 años”.

“Mil veces me he preguntado si vale la pena estar en lo público o no, y siempre tomé la decisión de seguir porque realmente creo que si uno aporta su capacidad de trabajo, que en mi caso es infinita, si uno aporta sus convicciones, que las tengo muy profundas al servicio de los colombianos, vale la pena correr el riesgo”, dijo en un webinar de la Secretaría de Transparencia de la Presidencia.



Además admitió que era consciente de que en el momento en que esto surgiera a la luz pública “iba ser muy doloroso”.



La vicepresidenta explicó que ante la situación judicial de su hermano, sus padres se vieron muy afectados y lo que hizo fue apoyar a su núcleo familiar.

“Desafortunadamente lo que uno tiene ese momento, ante sí, es la familia. Y ante Dios uno dice, ¿qué hago?, ¿apoyo a mi familia? En mi caso yo soy la hermana mayor de una familia, mi papá y mamá se destruyeron realmente por cuenta de este episodio. Lo que hice fue acompañar solidariamente a mi hermano, a mi familia y seguir siempre luchando contra el narcotráfico“, agregó.



En su corta intervención, Ramírez hizo un recuento de su lucha contra el narcotráfico y recordó que pese a ser amiga de Ernesto Samper, se distanció de él cuando se conoció la financiación ilegal de su campaña y rechazó públicamente el narcotráfico en la política.

“No hubo nadie más convencida que yo de la lucha contra el narcotráfico que dimos con el presidente Álvaro Uribe, porque sabía del daño que le hacía a Colombia (...) Siempre he luchado contra el narcotráfico, he criticado a quienes tienen algún tipo de relación con esta actividad y lo seguiré haciendo hasta el último de mis días, no importa si estoy en lo público o como una simple ciudadana”, señaló.