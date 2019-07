Santrich no se presentó a la JEP, se evalúa abrirle un incidente de verificación

Jesús Santrich, hoy prófugo de la Justicia, estaba citado este 29 de julio para responder por el caso de los secuestros cometidos por las Farc, sin embargo, nuevamente le falló a la justicia Colombiana luego de no presentarse ante la Corte Suprema por sus vínculos con el narcotráfico y el presunto envió de 10 toneladas de cocaína a los Estados Unidos-.

Es por eso que “La Sala de Reconocimiento evaluará la inasistencia del comandante guerrillero y estudiará si abre un incidente verificación de cumplimiento de condiciones del régimen de condicionalidad.

Inicialmente, al caso 001 fueron citados 31 de los máximos ex jefes de las Farc, hasta el momento se han realizado 26 de esas versiones y una está pendiente de programarse. A cuatro de los ex jefes de las Farc que no han asistido a las versiones se les ha iniciado incidente de verificación de cumplimiento: Iván Márquez, El Paisa, Romaña y Aldinever.