¿Se debe abrir la puerta al aborto, sin límites en las primeras semanas de gestación?

En diálogo con La W, la representante del Centro Democrático, Margarita Restrepo rechazó la posibilidad de que se abra la puerta del aborto sin condiciones en las primeras semanas de gestación y señaló que sería "tomar la vía fácil" frente a un tema complejo, "teniendo en cuenta que ni siquiera se han reglamentado las causales ya planteadas por la Corte".

"Quitar las restricciones del aborto es promover esta práctica como un anticonceptivo", señaló la congresista.

Restrepo añadió que el Congreso está en mora de abordar el debate y dijo ser defensora de la vida desde la concepción.

La representante de la Alianza Verde, Katherine Miranda dijo estar de acuerdo con que de despenalice el aborto y señaló que "restringir el aborto no disminuye que se practique, además muchas mujeres mueren por hacerlo de manera clandestina".

"No se puede sacar la camandula y los falsos moralismos en este tema. Yo soy mamá, jamás he abortado, pero no puedo ser miope ante las más de 500.000 mujeres que abortan en Colombia de manera insegura", añadió.

