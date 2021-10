"Se la pueden tragar viva": la alerta de María Isabel Urrutia a Caterine Ibargüen

El 21 de octubre, la medallista olímpica Caterine Ibargüen fue presentada como la candidata que encabezará la lista al Senado por el Partido de U, que ahora se denomina como Partido de la Unión.

En el marco del anuncio, junto a la directora del partido Dilian Francisca Toro, la atleta sostuvo: “Me atrevo a dar este salto que es el sueño de muchos colombianos, es un placer estar aquí, en un gran partido, tengo la certeza de que vamos a trabajar por el deporte, el deporte como una plataforma de cambio, pongo mi imagen a trabajar por el deporte”.

Muchas voces se ha pronunciado a favor y en contra de la nueva aspiración de la atleta, entre ellas la también medallista olímpica María Isabel Urrutia. Desde su experiencia, conversó con Julio Sánchez Cristo para La W sobre lo que le espera a Ibargüen en su nuevo camino en la política.

Para Urrutia, quien ya estuvo en el Congreso de la República, destacó que lo importante es con quién saber llegar, pues se vio envuelta en una situación similar a la de Ibargüen.

“Me tocó muy difícil marcar una diferencia cuando aspiré a un partido cuestionado, como hoy existe el cuestionamiento hacia el Partido de La U. Yo no conocía los partidos políticos en ese momento, tengo que admitirlo, y cuando me di cuenta ya estaba metida en el tierrero. No fue fácil salirme (...) me alejé del partido y comencé a hacer mi trabajo como independiente, eso me dio cómo trabajar. Salí del Congreso sin ninguna tacha, pero los primeros cuatro años no fueron fáciles”, explicó Urrutia.

