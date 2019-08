Seis de cada 10 vehículos no pasan las pruebas de emisión de gases

La Policía de Carreteras con apoyo de la CAR ha realizado operativos de control de emisión de gases, encontrando que cerca de seis de cada 10 vehículos que transitan en Cundinamarca, resultan rechazados por no cumplir con los estándares permitidos.



Durante un operativo en el sector de Cartagenita, en la vía entre Mosquera y Facatativá, entre las 8 a.m. y las 2 p.m., se realizaron 27 pruebas de las cuales 19 fueron rechazadas.



Además, según cifras de la CAR, entre enero y julio de este año se realizaron en el departamento 4.939 mediciones entre vehículos particulares, públicos, de carga y motos; de estas se aprobaron 2.222 y se rechazaron 2.717, es decir que el 55% de los vehículos no pasó la prueba.



Edwin García Másmela, director de Laboratorio e Innovación Ambiental de la CAR, hizo un llamado de atención pues aseguró que esta cifra preocupa porque no solo están " produciendo una alta afectación al recurso aire, sino poniendo en peligro a quienes van como ocupantes, ya que pueden estar absorbiendo el peligroso monóxido de carbono, un gas inoloro pero mortal".



Asimismo, explicó que este panorama se da por la antigüedad de la mayor parte del parque automotor en Cundinamarca, sobre todo en el sector rural, a lo que se le suma la falta de mantenimiento.



Otro de los factores que han identificado las autoridades es una falla en los CDA, pues aunque la mayoría de vehículos tienen vigente el certificado de revisión tecnicomecánica, algunos son rechazados a los pocos días de la emisión de este certificado.



Por ello, se inició un programa de prevención en salud por contaminación en fuentes móviles, donde personal y equipos de la CAR se están desplazando a las empresas de transporte para capacitar a conductores y propietarios, bajo el lema “Prevención antes que sanción”, buscando disminuir estas cifras.