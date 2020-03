Si muero, lo haré combatiendo y no acribillado: Santrich reaparece

Este viernes 20 de marzo, Seuxis Pausías Hernández Solarte, más conocido como Jesús Santrich, reapareció ante la opinión pública tras haberse fugado de las autoridades colombianas hace 9 meses.

Argia.eus, un medio español que publica en lengua euskera, dio a conocer una entrevista en que Santrich se refirió al acuerdo de paz, su tiempo en prisión tras ser capturado por, supuestamente, haber cometido delitos después de la firma del acuerdo de paz, y los planes de la guerrilla después de haberse reorganizado como "Farc-EP Segunda Marquetalia",

Santrich resumió las razones por las que no continuó con el proceso de paz: “garantías no las había y por eso tomo la determinación, no de huir, sino de dar un salto hacia escenarios de resistencia en la clandestinidad, donde puedo luchar por el futuro de mi país sin la zozobra de la persecución judicial y de las amenazas de muerte cotidianas”.

El líder guerrillero agregó que "aquí hay riesgos, pero si muero, lo haré combatiendo y no acribillado miserablemente, desarmado, por la guerra sucia que alientan las castas poderosas de Colombia”.

Sobre la nueva organización guerrillera, Santrich sostuvo que han determinado que "el propósito no es soldado, policía ni oficial”, por lo que resaltó: “no continuaremos matándonos unos a otros en la misma clase”.

