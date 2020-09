Testimonios de víctimas de la inseguridad en Bogotá

Cada día aumenta la preocupación por la inseguridad en Bogotá ante los constantes robos. Por eso, en Sigue La W, tuvimos dos testimonios de bogotanos que fueron víctimas de hurtos que tuvieron graves consecuencias para su vida.

El primero fue de Jhon Jairo Jaimes, un artista plástico quien, hace algunos días, estaba en la calle 76 con carrera 28 sobre las seis y media de la tarde en su bicicleta. Sin tiempo para reaccionar, un hombre apareció con un arma de fuego y le exigió la entrega del vehículo, y si bien no se resistió al robo, el hombre le disparó en el ojo: "recuerdo al sujeto acercarse con el arma, puso la punta del arma en el ojo y disparó".

Jaimes no entiende las razones del delincuente para accionar el arma. De inmediato, varias personas que estaba cerca a lo auxiliaron y a los cinco minutos llegó la Policía. "La acción de las autoridades fue rápida (...), me llevaron a un hospital, pero no había un especialista, entonces me llevaron a otro y allá me atendieron", señaló.

Le puede interesar:

Dijo que el arma no era de fogueo, "era de fuego", esto porque de su ojo le fueron extraídos materiales de un arma calibre nueve. Ahora está en tratamiento porque el proceso de recuperación "es largo".

Asimismo, 'David', un joven víctima de la inseguridad también compartió su caso. Él relató que se encontraba sobre el deprimido de la Avenida de Las Américas cerca del monumento de Banderas. Allí "apareció un sujeto de nacionalidad extranjera, me pateó, me golpeó y perdí el conocimiento". 'David' recordó que cuando despertó le dolía la cabeza, no tenía su maleta, ni su bicicleta ni sus documentos.

Además, contó que, aunque las heridas fueron graves, no hubo necesidad de cirugías: "el médico me revisó y me dijo que tenía fractura de cráneo, pero que la herida se cerraba sola porque no comprometió gran parte de la cabeza. 'David' ha investigado sobre el sujeto que lo robó y descubrió que vive en el sector de Llano Grande en Kennedy, pero confía en el trabajo que está realizando la Policía, quien le brindó los primeros auxilios cuando ocurrió el hecho.

Ambas víctimas recalcaron el trabajo de la autoridades y esperan que pronto den con los responsables de estos hechos, al igual que elevaron un llamado para que la ciudadanía se cuide en las calles porque para ellos, la situación de orden público en la capital es preocupante.