Tres consejos claves para el regreso a clases presenciales

Volver a las clases presenciales no solo tiene que ver con los protocolos de bioseguridad debido a la pandemia del COVID-19, sino también el retomar el aprendizaje tradicional, luego de pasar varios meses dictando clases virtualmente.

Expertos de la Universidad de los Andes, en su informe 'Covid-19 y educación en Bogotá: Implicaciones del cierre de colegios y perspectivas para el 2021', dieron unas recomendaciones para el regreso a clases presenciales. Explicaron que los alumnos deben mantenerse en contacto cercano con los docentes y compañeros, conectados con el colegio y con acceso a enseñanza y aprendizaje de calidad.

Según el estudio, “el 31 % de cuidadores afirmó que la relación en casa con el estudiante empeoró durante las clases a distancia y la percepción es más negativa en los estratos más bajos”.

También, un tercio de los estudiantes estaban poco motivados para realizar actividades en casa, lo que en parte podría explicarse por la baja conectividad.

Lorena Ramírez, coordinadora de Desarrollo de Kumon, un método japonés de aprendizaje, que facilita el estudio y fomenta la autonomía, dio tres consejos para acoplar a los niños de una manera fácil a las clases presenciales en este segundo período del 2021:

1. No transmitir temor: si los niños le escuchan referirse positivamente a materias como por ejemplo matemáticas o inglés, resaltando la importancia que tienen para la vida, activará aún más el interés por aprender. Recuerde que existen opciones para complementar las actividades presenciales en el colegio que refuerzan otras habilidades fuera del aula. Hágale ver que esto sería un apoyo y no un signo de que podría irle mal al regresar al colegio.

2. Apoyo en herramientas digitales: en clases virtuales es común que los niños usen internet para apoyarse en la resolución de problemas y tareas, pero al volver al colegio ya no lo tendrán 100% al alcance. Entonces Kumon, sugiere que en casa debe estimular y promover la lectura, disminuyendo el tiempo de entretenimiento con dispositivos electrónicos y más bien dedicándolo a aclarar dudas de lo visto en el salón de clases. También, animar al niño a que pregunte más al docente lo que no entienda y que no se quede con la duda. Finalmente sugieren motivar al niño a tomar apuntes en clases, según sea su edad, con lo cual podrá apoyarse a la hora de estudiar.

Le puede interesar:

3. Establecer rutinas: una de las actividades que más genera estrés en los niños son las tareas en casa. Si los enseñamos a organizarse mejor, a través del establecimiento de rutinas y tiempos definidos para cada actividad, al cabo de un tiempo terminarán por demorarse menos tiempo y tendrán más espacio para otro tipo de actividades, como el entretenimiento.