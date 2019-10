Triunfo del no en el plebiscito: una herida que no sana Tres años después del Plebiscito por la Paz y el triunfo del No, ¿cómo está Colombia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso?

Tres años después del Plebiscito por la Paz y el triunfo del No, ¿cómo está Colombia? ¿Cuáles fueron las consecuencias de este proceso?. Foto: W Radio