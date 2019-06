Universidad que le otorgó el titulo a Gustavo Castro ha sido señalada de estafa

Gustavo Castro, director de la Revista Congreso y quien aparece en un video golpeando a una periodista que le reclamaba por el no pago de su salario, recibió titulo de rector honorario de Logos International University.

La W consultó por Logos International y encontró que su presidente, Edgar Eduardo Prada , quien es un sacerdote bumangués, ha estado involucrado en varias denuncias en contra de la institución que aseguran que la institución habría entregar títulos falsos.

Por ejemplo, en el 2012, Logos internacional entregó al exgobernador de Santander Richard Alfonso Aguilar el título de doctor Honoris Causa en Derecho Internacional Humanitario (DIH) y Administración Pública.

También el ex superintendente de Notariado y Registro, Jorge Enrique Vélez García, recibió el doctorado Honoris Causa en Administración Pública.

El alcalde de Bello (Antioquia), Carlos Alirio Muñoz López también en 2014 aceptó el Doctorado Honoris Causa en Administración Pública, así como el rector del Instituto Tecnológico del Putumayo, Henry Hidalgo.

En el 2015 en entonces alcalde de Cúcuta Donamaris Ramirez, recibió también Doctorado Honorio Causa en derecho internacional Humanitario.

A esto se suma que en el año 2014, varios periodistas del departamento de Sucre fueron convocados por logos International para para profesionalizarlos con títulos universitarios en “Licenciatura en Ciencias de la Comunicación Social y Periodismo", por lo que cada uno pago 2 millones 600 mil pesos.

Pero lo más grave es que según las denuncias en realidad esta profesionalización era un curso religioso que a la final no tenia ningún tipo de validez.

Pues en el año 2015, luego de una investigación realizada por el diario el Colombiano, algunos de los condecorados empezaron a devolver sus títulos debido a que el Ministerio de Educación Colombiano encontró que estos no tenían validez y por lo tanto no podían ser convalidados.

La resolución del Ministerio afirmaba que “Logos International University INC. no se encuentra relacionada en las bases de datos del Departamento de Educación de los Estados Unidos, motivo por el cual no cuenta con la legalidad establecida y no tiene el carácter de institución de educación superior equivalente a las instituciones de educación superior colombianas”.