Usuarios del Icetex aseguran que proyecto de ley es una “reforma cosmética”

A través de un comunicado Daniel Torres, representante de los Usuarios del ICETEX asegura que el proyecto de ley radicado por el Ministerio de Educación ante el Congreso de la república para reformar al Icetex no cuenta con el apoyo de los deudores del ICETEX y tampoco de la inmensa mayoría de los integrantes del paro nacional universitario del año 2018.

“Esto es evidenciable en el retiro de los principales actores de la educación superior como lo son los deudores del ICETEX, ACREES, UNEES, Cabildos Indígenas, entre otros, de la malograda comisión de reforma del gobierno”

Para Torres este proyecto de ley solo imita con distintas palabras lo que hoy existe en el ICETEX, “las frases ambiguas, la imprecisión conceptual de los articulados y la indeterminación en las consideraciones fijadas y los raseros orientadores para condonar capital, son prueba fehaciente de un proyecto de ley que confunde, con desvergonzada ligereza, y acude de forma deliberada a la inexactitud. Alienta unas expectativas infundadas con paliativos, que en nada aportarán a la reforma integral y estructural que demanda el ICETEX”

“Es una reforma cosmética, el proyecto de ley del gobierno NO prohíbe la Capitalización de Intereses, NO presenta un Plan de Salvamento para los deudores víctimas de los créditos impagables del ICETEX, NO acaba con el derroche de los dineros de la educación ni con su exorbitante contratación a dedo, NO reduce significativamente la tasa del interés, NO acaba con su naturaleza bancaria ni con el oneroso fondeo con el Banco Mundial”, cita el comunicado.