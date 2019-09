Vanessa De La Torre, 40 años, periodista

Antes incluso de que el mundo creyera que Barack Obama iba a ser presidente de Estados Unidos, Vanessa ya lo había entrevistado dos veces; se camufló en las marchas más duras del oficialismo del régimen de Maduro en Caracas, Venezuela; ha cubierto como reportera grandes tragedias, es presentadora en uno de los horarios prime de Noticias Caracol, fue corresponsal en Washington de La W y ha recorrido el país contando historias de soldados, guerrilleros, campesinos, historias de guerra, y de amor.

“Muchos cubrimientos me han marcado, yo realmente dejo el corazón en todo lo que hago pero el triunfo de Barack Obama, por el aire de esperanza que en ese momento se respiraba en el mundo, fue muy especial. También el de la firma de los acuerdos de paz en Cartagena, por lo mismo, por la esperanza que había...recuerdo todavía con tristeza el día en el que pisé Mocoa, por ejemplo, en medio de esa tragedia y todavía me desvelo recordándome metida en el corazón de una marcha chavista hace muy pocos días en Caracas, ese riesgo de estar ahí metida, la responsabilidad para contar lo que estaba ocurriendo en Venezuela...yo soy reportera... me gusta caminar, me gusta preguntar y me gusta escuchar”.

Y escuchando historias de vida se encontró con dos que la marcarían.

“A finales del 2015, en los Montes de María, que es una de las regiones insigne del conflicto colombiano, conocí a dos mujeres que habían deambulado entre ser víctimas y victimarias...estuve en sus casas, conversé con sus hijos y con sus esposos, el uno había sido guerrillero de las FARC, el otro paramilitar de las Autodefensas Unidas de Colombia, publiqué sus historias en reportajes para Noticias Caracol, y desde entonces me obsesioné con tratar de entender lo que ocurre en el corazón de una mujer que es tan poderoso, que le permite curar su cuerpo roto, aliviar sus heridas profundas y reconstruir el mundo a su alrededor cuando se enamora”.

El amor, dice Vanessa, es el sentimiento más intenso que un ser humano puede tener…por eso su primer libro: Historias de amor en campos de guerra.

“La violencia tan brutal que ha vivido Colombia dejó muy poco espacio para las reflexiones sobre lo que ocurre entre un hombre y una mujer cuando se quitan el uniforme, pero el boom de nacimientos de niños en el postconflicto es un medidor muy interesante de la esperanza que acompaña el haber dejado las armas...digamos que ese amor en las trincheras fue como el comienzo del libro...y finalmente el libro tiene un mensaje que a mí personalmente me encanta, y es que el amor termina siendo más poderoso que la guerra, más poderoso que la muerte”.

Son historias contadas desde la perspectiva de seis mujeres de la guerra a las que el amor las salvó.

“Yo soy una periodista obsesionada con contar, no soy una historiadora, tampoco soy experta en amores ni en guerras, pero soy como Miriam, Fabiola, Alejandra, Sandra, Arelys y Josefa, en las protagonistas de mi libro, una mujer enamorada y esa es la razón fundamental por la que decidí escribir este libro, convencida de que nada es más poderoso que la fuerza y la determinación de una mujer cuando ama, pero sobretodo con la esperanza de que estas historias sigan siendo parte del pasado y sobretodo que los que vienen entiendan que en Colombia hubo una guerra atroz de la que muchos se salvaron impulsados por las pasiones del corazón".