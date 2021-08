Variante Delta es una razón más para vacunarse, dice Minsalud

Por: Óscar Murcia

El Ministerio de Salud aseguró que la variante Delta del COVID-19 se ha convertido en la más predominante en el mundo, justamente por su capacidad de contagio. De ahí la importancia de vacunarse y mantener las medidas de bioseguridad como el uso correcto del tapabocas, lavado constante de manos, guardar distanciamiento físico y evitar aglomeraciones.

Esta nueva variante se caracteriza porque, además de cambiar el comportamiento habitual del virus, presenta síntomas diferentes en las personas.

Así lo explicó José Alejandro Mojica, médico infectólogo del Ministerio de Salud, quien señaló que “una de las preocupaciones con los virus es que mutan, lo que quiere decir que estos organismos son cambiantes y el Sars-Cov-2 no es la excepción”.

Escucha "Expertos desmienten trino de Gustavo Petro sobre variante delta de COVID-19" en Alacarta

Para las autoridades de salud, hay tres criterios que definen la preocupación frente a la variante Delta.

Primero, que aumenta la transmisibilidad y empeora el comportamiento epidemiológico. Segundo, aumenta la virulencia y hay cambios en la presentación clínica. Y tercero, disminuye la eficiencia en las medidas de control que se tienen, así como en las terapias y, potencialmente, pueden evadir la respuesta a las vacunas.

La variante Delta circula en 105 países, entre ellos 19 de Latinoamérica. “Esta variante tiene una particularidad y es que tiene 60 % mayor posibilidad de transmitirse, por lo que hay mayor riesgo de hospitalizarse o de reinfectarse”, sostuvo Mojica.

Adicionalmente, explicó que uno de los síntomas que se han identificado en las personas infectadas con esta nueva variante es que predomina el dolor de cabeza, es más recurrente el dolor de garganta, hay presencia de secreciones nasales y fiebre. “Hay menos presencia de tos y a la mayoría de las personas no les afecta ni el olfato ni el gusto”, señaló Mojica.

Insistió en que “las vacunas disponibles siguen siendo muy eficaces y efectivas en su prevención contra esta variante Delta y con las otras de preocupación y variantes de interés que circulan”.

Según el Ministerio de Salud, estudios publicados en The New England Journal of Medicine a fecha de julio de 2021, en Londres luego de 14 días con las dos dosis de Pfizer se evidenció que es 88 % eficaz, y para AstraZeneca es 67 % efectiva para prevenir infección y severidad contra la variante Delta.

Señala esa cartera que otro estudio de efectividad en Canadá, también de julio, concluye que con las dos dosis de Pfizer, Moderna y AstraZeneca se previene la muerte en un 78 %, 96 % y 88 % respectivamente contra esta variante Delta.