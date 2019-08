Vea por qué el alcalde de Bucaramanga dice que a su hijo "lo usaron como un estúpido”

Después de que se conocieran los chats que involucran al alcalde de Bucaramanga y que trajo como consecuencia un pliego de cargos por parte de la Procuraduría, Rodolfo Hernández decidió dar sus primeras declaraciones durante el programa de Vicky Dávila.

Es importante aclarar que dentro de los chats se pueden ver conversaciones entre Luis Trujillo y Luis Carlos Hernández, quienes hablan sobre porcentajes y ganancias del negocio de las basuras, respecto a esto, Rodolfo comentó que: “por la vida de mi familia le digo que nunca participé en eso, nunca prometí, ni me metí en ese negocio, tampoco oculté, eso para mí fue una desilusión. Sin embargo, si la Fiscalía tiene pruebas donde yo haya actuado inadecuadamente que me diga. Yo nunca me he robado un peso.”

Además agregó que: “yo nunca me comprometí con robos al municipio. A mi hijo lo cogieron de estúpido porque él nunca ha recibido instrucciones mías, si yo hubiera sabido a tiempo, lo paro a tiempo. Ellos grabaron intencionalmente, eso lo grabó Alberto Trujillo que es un bandido”, refiriéndose a los audios de whatsapp.

Con respecto a la participación de su hijo Luis Carlos Hernández, expresó que: “yo ya le dije a mi hijo, ya le reclamé, pero yo no lo puedo matar, yo solo puedo darle ejemplo, no puedo hacer más por él. “

Aunque la Procuraduría asegura que Rodolfo Hernández ya tenía conocimiento sobre este tema, el alcalde asegura que no tenía idea de ese negocio y de esas conversaciones.

Durante el programa también explicó de qué se trata ese modelo del cual él investigó para convertir la basura en energía, pero expresó que lo hizo desde su ignorancia sin saber la diferencia entre las pólizas de cumplimiento al contrato y las garantías.

Sobre Cesar Fontecha dejo claro que: “como hacen todos los bandidos, me grababa y lo hacía porque él no quería que la basura se convirtiera en energía porque él tenía junto con otro funcionario la demanda en la fiscalía desde hace dos años. Ponían a personas propietarias de carros, generalmente pobres, a recoger la basura y los extorsionaba con 2 millones de pesos.

Para finalizar expresó que: “la verdad es que Fontecha y Abelardo le cobraban a 11 camiones. Solo un propietario me hizo la denuncia y yo destituí a Fontecha y luego a Abelardo Durán. Ellos grababan, cosa que yo no hacía. Si era cierto que ellos cobraran, ellos ganaban aproximadamente 254 millones al año.”