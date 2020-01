Vocero de taxistas se refiere al posible decreto que prohíbe taxis ‘zapatico’

El líder de los taxistas Hugo Ospina, se refirió al decreto que expedirá el Gobierno para evitar que circulen más taxis tipo 'zapatico'.

Ospina reconoció que los taxis tipo 'zapatico' son inseguros, advierte por ejemplo que no soportan choques fuertes y que no tienen sistema airbag, sin embargo, dice que no podrán reemplazar los que están en circulación.

"Hay compañeros que este año y el anterior sacaron vehículos a 72 meses, ¿Quién va a asumir este costo?. Ninguno de nosotros va a cambiar los vehículos actuales pongamos la restricción que se ponga", dijo.

Ospina agregó que "el taxi más barato vale 48 millones de pesos, ¿usted cree que yo voy a invertir en un vehículo nuevo con esta inseguridad jurídica?", refiriéndose a plataformas como Uber.

El líder de los taxistas también se refirió a la necesidad de que la superintendencia de Industria le ponga el ojo a la comercialización de este tipo de vehículos. Asegura que cuando un zapatico para uso particular tiene características de seguridad óptimas, que les son retiradas cuando se van a vender para servicio público.

