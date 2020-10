W Radio denunció incumplimiento de protocolos de bioseguridad en transporte intermunicipal

W Radio durante los recientes días tuvo la oportunidad de acercarse al terminal de transporte El Salitre en Bogotá y tomar el servicio de una ruta de transporte intermunicipal para evidenciar el cumplimiento de protocolos de bioseguridad. Sin embargo, lo que se encontró fue el incumplimiento de los mismos.

Lo anterior sucedió al momento en que W Radio tomó el servicio de la Flota San Vicente, en el trayecto Bogotá – La Mesa, Cundinamarca; inicialmente en la terminal nunca se tomó la temperatura, ni tampoco hubo un punto exacto de desinfección al momento de ingresar a la misma.

Seguido a esto, al comprar el tiquete en la empresa anteriormente nombrada, se evidenció que el costo del pasaje se duplicó, ya que normalmente se cancelaba 16 mil pesos, mientras que en esta oportunidad cobraron 29 mil pesos.

Pero la situación más compleja se evidenció al momento de iniciar el viaje, ya que a pesar de que al salir de la terminal, la flota parecía cumplir el distanciamiento social establecido para este tipo de vehículos, por carretera el conductor se detuvo en varias ocasiones para recoger más pasajeros, llenando así el total de las sillas del bus.

Además, nunca se exigió el uso de tapabocas ni para adultos ni niños, permitiendo que muchos de los pasajeros en todo el trayecto nunca lo usarán e igualmente se permitió que muchos de los viajeros consumieran alimentos durante el viaje.

El bus era una flota con capacidad para 40 pasajeros y no tenía ventanas si no que funcionaba con sistema de aire acondicionado en su interior.

Ante el escenario, se procedió a interponer la denuncia en el correo quejaventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co, donde el ente de control y vigilancia entregó un radicado con el cual se inició el proceso de verificación de las pruebas entregadas por W Radio a través de vídeo y fotografías, en las que quedó evidenciada la violación a los protocolos de bioseguridad.





Por su parte, el Superintendente de Transporte, Camilo Pabón, dijo en los micrófonos de W Radio que “las terminales de transporte están siendo vigiladas por la Superintendencia a través de un sistema donde ellos día a día nos cargan las pruebas de cómo están cumpliendo cada uno de los puntos de los protocolos de bioseguridad, en el caso de la terminal de Bogotá, yo mismo he ido con más funcionarios y hemos visto que tienen los lectores de temperatura, además validan que las personas que están entrando tengan un tapabocas y si no, no lo dejan entrar, yo vi funcionando esos sistemas”, añadiendo que ya hay algunos terminales que están siendo investigados por irregularidades en los cumplimientos de los protocolos de bioseguridad.

Frente a la denuncia directa contra la Flota San Vicente, la SuperTransporte aseguró que ya se iniciaron los requerimientos correspondientes con las visitas para estar seguros de que haya un verdadero cumplimiento de los protocolos de bioseguridad.

En cuanto a los ciudadanos que quieran denunciar irregularidades en el cumplimiento de los protocolos de bioseguridad por parte de las empresas de transporte terrestre intermunicipal, el ente de control y vigilancia expresó que podrían hacerlo de forma presencial en sus oficinas, por su página web, en la opción “Radica PQR” o por el correo quejaventanillaunicaderadicacion@supertransporte.gov.co.

W Radio trató por distintos medios de ponerse en contacto con la empresa San Vicente, sin embargo, no fue posible y nunca se obtuvo respuesta de las solicitudes enviadas.

