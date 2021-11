Ximena Leal, cocinera clandestina es #UnaMujerW

Como será de bueno su pan de banano que hasta uno de los Beatles se lo halagó

“Una de las historias más lindas fue haberle entregado un pan de banano a Paul McCartney, estaba yo entrando al estadio para entregarle los panes a la que hace la comida de los conciertos y me lo encontré y me pregunto: ¿qué es eso? y le dije: es pan de banano y me dijo, ¿usted es la que hace el pan de banano? y la última conversación que tuve con John fue acerca de panes, somos los dos panaderos también y fue súper chévere para mí.”

Ximena no es una panadera cualquiera... a punta de libros y clases cortas, se convirtió en una referencia de la comida mexicana en Colombia sin haber pasado por una academia…

“Yo estudié literatura, pero siempre me encantaba cocinar entonces empecé siendo panadera y la cocina se fue dando y empezó hacer un espacio súper bonito en mi restaurante”.

Y nada en la carrera de Ximena ha sido normal. Ni siquiera el nombre de su primer restaurante.

“Yo comencé con una panadería que quedaba en la calle 80 con 11… todo esto comenzó con la historia del nombre que fue por cansancio de que la gente entrara y me preguntara que si eso era un laboratorio clínico entonces yo les decía: “¡No! Esta es una panadería”.

Una panadería que eventualmente cerró, pero que gracias a la recursividad de Ximena y sus raíces mexicanas terminó emergiendo ya no desde la 82 con 11 sino desde un lugar tan desconocido como cotizado

“El 604 empezó en principio porque no tenía el dinero para montar un restaurante en un lugar... entonces dije voy a intentar vender ocho puestos y que la gente venga a mi casa a comer.”



Los que han intentado, saben que, dependiendo de la suerte o la rosca que tengan, encontrar dos puestos en una de sus codiciadas veladas en @el604muymexicano puede tomar semanas... sin embargo al oír el menú, uno entiende por qué...

“Tengo mixto mexicano que viene sope, burrito y ensalada...Hay chimichangas que son unas empanadas en tortilla de harina rellenas de papa con Chorizo de pollo o de carne, tenemos aguas frescas de berchata, jamaica y tamarindo y tenemos unas paletas increíbles de tamarindo, piña Sangrita o mango. “

Ximena leal, panadera y chef clandestina es … #UnaMujerW