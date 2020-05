Yo no acepto las excusas de Fabio Zuleta: María del Tránsito Iguarán, indígena wayúu

María del Tránsito Iguarán, indígena wayúu, habló en La W sobre las declaraciones que hizo el locutor Fabio Zuleta refiriéndose a la explotación sexual de mujeres wayúu. Iguarán advirtió que no aceptaría la disculpas.

"Cada día me sorprenden las actitudes y la degradación. Es repugnante la forma en que nos sentimos ultrajadas. Existen muchos Fabio Zuleta (...) los que nos llaman "chinitas" como inferiores son los mismos que vienen a buscar votos", indicó Iguarán.

Además, la líder wayúu se refirió a la influencia del conflicto armado en la región: "Con la intromisión de aspectos como el paramilitarismo y el narcotráfico, han venido una serie de cosas que nos han afectado como pueblo. Hemos visto mujeres masacradas, eso no es normal".

Por otro lado, sobre las prácticas culturales que Zuleta califica como "cotidianas" de la etnia wayúu, Iguarán aclaró: "Aquí nadie "compra" o "vende", eso es prostituir la cultura (...) todas las vulgaridades que ha dicho Fabio Zuleta me parecen de mal gusto, como madre de dos niños me siento ultrajada".

La polémica en torno a Zuleta

El hecho se originó durante el fin de semana, cuando circuló el video de una entrevista en el que el locutor y el líder indígena Roberto Barroso pactan, de manera pública, la explotación sexual de mujeres wayúu.

“Yo quiero una sin pelo, que no se mueva pa’ yo enseñarla y tenerla encerrada porque me la quitan”. Esto dice Fabio Zuleta, hablando de su intención de comprar una mujer indígena, al aire, en su programa radial en una emisora de Valledupar. Aún no puedo creer esto. Indignante. pic.twitter.com/i5vCi8MlfN