Alcaldía de Bogotá alista millonaria licitación para hacer eventos presenciales

Sigue la W conoció que la Alcaldía de Bogotá publicó los prepliegos para una licitación por $6.828 millones, para contratar los servicios de apoyo logístico para la realización de eventos y actividades de carácter local, nacional e internacional que requiera la entidad, pese a que seguimos en plena pandemia y no se pueden hacer ese tipo de actividades.

En el documento de la licitación, que se abrirá después de recibir observaciones de los interesados, se detalla que para la ejecución del contrato la entidad requiere inicialmente de servicios como alimentación, menaje, mantelería, personal, mobiliario, montaje, decoración, sonido y vídeo, registro, papelería, entre otros.

Pero, además, una condición es que la entidad contratante puede cancelar los eventos con dos días de anticipación, lo que quiere decir que el ganador debe asumir esos gastos porque ningún hotel o traslado te deja cancelar dos días antes, sin penalidad.

En la invitación se evidencia que unas de las empresas a quien se convocó para participar es Du Brands, involucrada en el escándalo por la firma de un polémico contrato con la Presidencia de la República para mejorar la imagen de esa Entidad y sus funcionarios.

La Alcaldía de Bogotá explicó al respecto que es una licitación que se abre todos los años, que en este momento se encuentra en prepliegos y que todos los interesados pueden enviar sus observaciones.

También aclaran que no harán eventos presenciales mientras no se pueda pero que se hará la licitación para estar listos y no improvisar, por ejemplo, con situaciones prioritarias como la atención a las víctimas, cuando se haya mitigado la pandemia en la ciudad.