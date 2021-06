Arrancó la camioneta hacia mí, le reclamé y me pasó por encima: Sara Rodríguez

En entrevista con La W, Sara Rodríguez, la mujer que fue atropellada por una camioneta Porsche cuando protestaba en el sector de Los Héroes, entregó detalles de lo ocurrido.

“Yo me dirigí a participar en las manifestaciones en el monumento a Los Héroes, estábamos bloqueando un poco la vía, con las arengas y demás, cuando apareció la camioneta. El señor no se había acercado y yo estaba ahí de pie, estaba sola, él arrancó la camioneta hacia mí, en ese momento yo le toqué el capó, le dije que qué le pasaba (...) De un momento a otro solamente veo que la camioneta me pasa por encima y yo termine arrastrada”, dijo.

“Yo estaba botada en el piso, fue cuestión de segundos. En ese momento los gestores de convivencia y los demás manifestantes se acercan a mí paga auxiliarme, logro sentarme, revisar cómo estoy. Había presencia de la Policía, pero la camioneta se fue y yo quedé ahí”, agregó.

Mientras Sara seguía en el mismo lugar de los hechos, la camioneta continuó su marcha y en videos se observa a tres manifestantes que alcanzaron el vehículo y le lanzaron piedras desde la parte trasera.

Sara relata que fue contactada por la Policía que la llevó hasta el parqueadero donde se encontraba el conductor y su vehículo.

“El policía me dice que realmente lo importante es conciliar (...) ‘china, búsquese lo de la gaseosa, porque usted sabe que los procesos en este país son largos, extenuantes y realmente no sabemos a usted qué respuesta le vayan a dar’. El señor en ese momento no me había dado la cara ni nada y su refugio fue decir ‘cuánto quiere’ y yo me quería ir de ahí, no me sentía segura”, relató Sara.

Sara dice que la conciliación consistió en que el conductor le dio 600 mil pesos a cambio de que ella no interpusiera ninguna denuncia. No obstante, asegura que no tuvo asesoría y rechaza que Henrry Cárdenas, hijo del conductor, revelara sus datos, los cuales habían quedado diligéncialos en el documento.

El hijo del conductor del vehículo es Henrry Cárdenas, presidente de Fedetranscarga, quien publicó un video dando su versión de lo sucedido.

De acuerdo con Cárdenas, su padre de 75 años iba para una cita médica urgente y al encontrarse con la vía bloqueada intentó esquivar a los manifestantes cuando la joven se le lanzó al vehículo.