Casi 400 personas fueron vacunadas irregularmente en Bogotá

La Superintendencia de Salud reveló los primeros hallazgos por incumplimientos en el Plan Nacional de Vacunación en la ciudad de Bogotá.



Durante la ejecución de la primera etapa del Plan Nacional de Vacunación, la Subred Norte no realizó adecuada priorización del personal de salud de primera línea, conforme a los lineamientos del Ministerio.

Así, se distinguieron 395 personas que presuntamente no debieron ser vacunadas en la primera etapa porque no cumplían los criterios de priorización exigidos. De éstos, se identificaron 142 personas que prestan sus servicios en áreas administrativas.



También se identificaron 253 personas del Plan de Intervenciones Colectivas (PIC) que realizan trabajo extramural, presuntamente no relacionado con rastreo en campo, búsqueda activa de casos COVID-19 en campo, investigación epidemiológica de campo, ni toma de muestras que involucren contacto con casos sospechosos y confirmados de Covid-19 y que fueron vacunados en la Etapa 1, como es el caso de la politóloga.



Incluso, algunas de estas personas fueron vacunadas desde el primer día que se inició el proceso de vacunación en Bogotá (18 de febrero).



De las personas vacunadas que no eran de primera línea, algunos de ellos, al igual que la politóloga, no tenían vinculación vigente con la Subred. Es decir, vacunaron particulares.



Adicionalmente, al momento de la visita, la Subred no contaba con la autoevaluación para la renovación de habilitación del servicio de vacunación, y este se encuentra vencido desde el 25 de noviembre de 2020. La Subred dispone de puntos adicionales de vacunación contra el COVID-19 sobre los que no han realizado el registro de habilitación transitoria.

Para los días de la visita de Supersalud, la Subred no contaba con talento humano destinado exclusivamente para la vacunación COVID-19, ni certificación que acredite el entrenamiento para la aplicación de la vacuna.

La Subred Norte no cuenta con un plan de acción para vacunación covid-19 documentado, ni sumicroplaneación del proceso, en aspectos como actividades, responsables, tiempo y recursos, para su ejecución.

Tampoco cuenta con un proceso definido para el agendamiento de vacunación contra el COVID-19, ni con un protocolo y ruta definida para el manejo y disposición de residuos provenientes de la vacunación.

Además, no tiene un protocolo que defina el monitoreo permanente de las condiciones de almacenamiento, custodia y traslado de las vacunas, ni cuenta con contrato vigente para la calibración de los equipos, ni un protocolo, ni ruta para el manejo de los eventos adversos derivados de la vacunación.

También se advierte que la Subred presenta deficiencias en la calidad de la información que sustenta los datos reportados de la población vacunada.