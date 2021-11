¿Cuál es la solución a la inseguridad en Bogotá? Concejo, Senado y ciudadanos responden

En las últimas semanas se han registrado varios casos de inseguridad en la capital del país, balaceras en medio de las calles y robos en varias localidades y en Transmilenio han quedado en evidencia a través de las redes sociales, debido a esto, la seguridad de la ciudad se encuentra en la lupa de todos los bogotanos.

Según la Encuesta de Percepción y Victimización de la Cámara de Comercio de Bogotá, la percepción de inseguridad en la ciudad está en el nivel más alto en los últimos cinco años (51% en 2015, 42% en 2016, 55% en 2017, 57% en 2018, 60% en 2018 y 76% en 2020). En los resultados, el 76% de los consultados reveló que este flagelo aumentó el año pasado, una cifra que es 16 puntos porcentuales mayor al 60% registrado en 2019.

W Radio contactó a concejales, senadores y al Gobierno Distrital para comprender lo que está pasando alrededor de la inseguridad y qué se está haciendo para disminuir los altos índices de ciertos delitos e impedir que otros tomen una tendencia al alza.

En diálogo con W Radio, la concejal Marisol Gómez Giraldo por el movimiento Bogotá Para La Gente, dijo que “si se comparan las cifras del 2019 con las del 2020, todos los delitos bajaron, menos uno, el robo de bicicletas que aumentó en un poco más del 31%, pero la Secretaría y la Alcaldía no pueden comparar las cifras con un año en el que prácticamente estuvimos encerrados. Ahí hay un error metodológico porque la gente estaba guardaba y eso genera menos probabilidad para los delincuentes”.

“El homicidio bajó un 2% entre los dos últimos años, esa es una reducción insignificante si se analiza que estuvimos guardados y semi guardados 9 de los 12 meses del año. No hay punto de comparación”, añadió.

Para la concejal, uno de los temas más importantes que se han registrado en las últimas semanas en Bogotá, es la tendencia a la muerte en el atraco “la delincuencia salió recargada de violencia. Lo que hemos visto entre enero y febrero de 2021 es una tendencia sostenida al aumento de la muerte en el atraco si se compara con el 2020, en donde hubo 66 homicidios en atracos y este año hubo 65 muertes. La reducción del 1% es insignificante”.

En cuanto a las posibles fallas que está presentando la Secretaría de Seguridad en Bogotá, la concejal explicó que: “si uno no hace un diagnóstico certero, la estrategia no va a ser adecuada porque no le está apuntando al problema que es, además, no hay una fórmula que se pueda aplicar a todas las localidades porque todas son muy diversas. Se está haciendo mal el diagnóstico.”

Sobre las posibles soluciones que se podrían implementar en la ciudad para atender este flagelo, Gómez reiteró que se debe hacer un buen diagnóstico en cada localidad para poder así implementar las medidas correspondientes.

Por otro lado, el concejal Rolando González presentó ante el Concejo un informe con cifras oficiales en el que se evidencia que en el 2020 se cometieron 31.217 delitos con armas blancas. Según estas estadísticas, el 66% de estos delitos corresponden a hurto a personas, con 20.907 casos. Las localidades donde más se concentran estos hurtos son:

Kennedy: 3.812

Engativá: 3.038

Suba: 2.849

Ciudad Bolívar: 2.362

Seguido a estos, están los casos de lesiones personales con 8.860 registros, es decir, el 30%. Una cifra preocupante, ya que se ha triplicado en la ciudad. Además, a estas cifras se le suman 343 casos de homicidios que también son cometidos con armas blancas. Es decir, casi uno diario.

El concejal González hizo un llamado a las autoridades locales para que se utilicen de manera óptima los detectores de metales y se puedan fortalecer los operativos en las calles de la ciudad.

¿Qué soluciones se ven desde el Senado de la República?

El senador Richard Aguilar del partido Cambio Radical, expresó que: “hay un corto circuito entre la alcaldesa Claudia López y la Policía, ese trabajo armónico hay que buscarlo en aras de reducir la percepción de inseguridad de los bogotanos.”

Según indicó Aguilar: “cada 4 minutos un ciudadano es víctima de un delito en la capital del país, es decir que 216 personas son robadas al día. En lo que llevamos del año se han presentado más de 12.578 atracos, por eso hay que apoyar a nuestras autoridades y darles las herramientas necesarias.”

En cuanto a las posibles fallas que se está presentando desde la Alcaldía, el senador señaló que: “la percepción se debe por el mismo manejo mediático y político que ha manejado la Alcaldía. Cuando hay una administración que ataca y no rodea a la Policía, cuando se maneja con cierta hipocresía, esa percepción aumenta (…) cuando se trabaja con sinergia, dejando a un lado las diferencias políticas y se trabaja como es la responsabilidad de una alcaldesa, las cosas van a mejorar”.

El senador de Cambio Radical fue claro al mencionar las posibles soluciones de este flagelo: “Hace falta el pie de fuerza, se requiere mayor investigación criminal, debe existir por parte de la Sijín y la Dijín personal civil para poder permear e identificar a los criminales, hay que volver a las recompensas, a la identificación por cámaras estilo Domo y hay que trabajar de la mano con la ciudadanía”.

Por último, Aguilar resaltó que el tema de la seguridad se soluciona con “programas sociales, e inclusión social, con generar una percepción de que la institucionalidad está trabajando. Esperamos que en los próximos días podamos convocar a un debate de control político para que nos digan qué se va a hacer para atender este flagelo”.

¿Qué piensan los ciudadanos?

W Radio también consultó a ciudadanos de diferentes zonas de la ciudad para saber cuáles serían esos aspectos que podrían ser implementados en la ciudad.

Para Robinson Bejarano, un joven que vive en la localidad de Engativa, es clave “fortalecer los mecanismos de control y monitoreo ante la gestión de seguridad que realiza la Alcaldía. Asimismo, aumentar el trabajo de inteligencia e investigación criminal para desarticular esos focos de inseguridad”.

En cuanto a las acciones inmediatas, el joven mencionó que “la vigilancia por cuadrantes y el aumento de pie de fuerza podría promover y garantizar una respuesta inmediata ante acciones de inseguridad. De igual forma, sería preciso robustecer las leyes en materia judicial y ejercer veeduría sobre los organismos del Estado para evitar corrupción de toda índole”.

Mariana Hernández, una ciudadana que vive en la localidad de Suba, explicó a W Radio que para ella existen algunas decisiones que ayudarían a disminuir este flagelo: “en primer lugar, mejorar el sistema judicial para que los delincuentes no terminen en libertad a las pocas horas de ser capturados; mejorar la calidad de vida de las personas que cometen estos crímenes, que muchas veces lo hacen por necesidad, y, por último, brindar oportunidades a las personas que salen de las cárceles para que no reincidan en el delito”.

Por último, María Puerto, una bogotana que reside en la localidad de Ciudad Bolívar, dijo que como posibles soluciones plantea dos opciones, la primera de ellas es “si el delincuente es aprehendido que tenga una pena de años y no de meses o días, que realmente tenga una pena punitiva alta”, en segundo lugar, hizo un llamado al Gobierno sobre la resocialización en las cárceles y a la creación de programas directamente estatales para brindar otras oportunidades a esas personas vulnerables.

“El acceso a la educación, la salud, la recreación, a una vida digna, y a las oportunidades extracurriculares serían las estrategias a fondo que se podrían implementar para llegar a la raíz del problema”, añadió Puerto.

¿Cuáles son las medidas tomadas por la Alcaldía?

Por su parte, Hugo Acero, secretario de Seguridad de Bogotá, reconoció en La W que en la capital del país operan bandas delincuenciales organizadas.

Dijo además que en la ciudad se registran diariamente alrededor de 224 casos de delincuencia. Sin embargo, asegura que delitos como el hurto siguen a la baja.

Cabe resaltar que como medidas preventivas, la Alcaldía tomó la decisión de poner en práctica 30 puestos de control para motos y domiciliarios en diferentes puntos de la ciudad, en los que la Policía Nacional verificará identidad, antecedentes y hará requisas a conductores y sus vehículos.

De igual manera, la Alcaldía prohibió vía decreto el parrillero en moto para el transporte de domicilios. Además, todo vehículo (carro, moto o bicicleta) que se use para domicilios tiene que estar plenamente identificado con los logos de la empresa para la que trabaja.

Como otra medida para enfrentar esta problemática, la alcaldesa Claudia López entregó 845 detectores de metales a la Policía Metropolitana de Bogotá para detectar el metal de las armas de fuego, cortopunzantes y de fogueo en bolsos, maletas u ocultas entre las prendas que visten.