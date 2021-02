Denuncian que en Bogotá 215 personas que fallecieron por COVID-19 no lograron acceso a UCI

El concejal del Polo Democrático, Carlos Carrillo, denunció que entre el 16 de junio del 2020 y el 23 de septiembre de mismo año, 215 personas que murieron por COVID-19 nunca tuvieron acceso a una cama en cuidados intensivos.

De acuerdo con la denuncia del concejal, estos pacientes esperaron más de una semana por la asignación de una cama UCI, cuando el tiempo de traslado debería ser de máximo 6 horas y pese a haber hecho el requerimiento a través del CRUE.

De hecho, esta fue una de las denuncias que motivo la moción de observación al secretario de Salud de Bogotá, Alejandro Gómez. Moción que fue negada con 15 votos a favor y 27 en contra.

Según el concejal, ni antes ni después de la moción ha recibido respuesta por parte de la Secretaría de Salud.

"El secretario solo se limitó a invitar a una mesa de trabajo, sin dar respuesta a la información presentada", dijo.

Sin embargo, la mesa de trabajo que había sido convocada para este jueves, en la que el concejal esperaba además conocer cifras correspondientes al segundo pico de la pandemia, fue cancelada 15 minutos antes del encuentro.

"La mesa de trabajo que había ofrecido el mismo secretario fue cancelada hoy 15 minutos antes, no sabemos por qué, ellos dicen que ya se dieron las respuestas, pero aquí no hay claridad al respecto, no aceptan su responsabilidad y por lo tanto es muy difícil pensar que esta situación pueda corregirse", manifestó Carrillo.

El cabildante presentará una solicitud a la Superintendencia Nacional de Salud para que en el marco de su competencia investigue los hechos de los 215 casos denunciados y las posibles violaciones al ejercicio del derecho fundamental a la salud.