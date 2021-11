Denuncian que menor resultó apuñalada en un colegio de Bogotá

Un lamentable caso ocurrió en las últimas horas en un colegio en el sur de Bogotá. Dentro de las instalaciones de la Institución Educativa Isabel Segunda, denuncia la madre de una menor de edad que su hija fue apuñalada por uno de sus compañeros de salón.

“La niña estaba en el baño, el chico se metió al baño de las niñas, la chuzó y salió y se fue. Ella pensó que había sido con algún esfero o algo, pero a los cinco minutos se empezó a desangrar. Los compañeros todos angustiados, el colegio ni presto los primeros auxilios y les tocó con una toalla sanitaria para calmar el sangrado,” señala Marcela Acosta, la madre.

Según la mujer, tras varios minutos recibió una llamada por parte de uno de los docentes de la institución. “Me dicen que me acercara, que mi hija se encontraba bien y que no me preocupara, pero me decían que era una cortada. Cuando llego, me encuentro con la herida y en el hospital me dicen que es una profundidad de más de dos centímetros”.

Además, agrega Acosta que esta no es la primera vez que el menor que agredió a su hija tiene este tipo de comportamientos. “No respondía nada, súper grosero con la Policía. La verdad, me va tocar sacarla de la ciudad porque está muy afectada, ya hay dos casos más y Bienestar Familiar (ICBF) ni ha querido ayudar a la mamá para que se lo lleven a algún lado”.