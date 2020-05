Desde este lunes se levantará pico y género en Bogotá

A través de una rueda de prensa, la alcaldesa Claudia López habló de las nuevas medidas para contener la propagación de la pandemia en Bogotá, tras confirmarse que el aislamiento obligatorio que irá hasta el próximo 25 de mayo.

La mandataria empezó su discurso confirmando que Bogotá continuará en alerta amarilla, exceptuando las UPZ de la localidad de Kennedy, Patio Bonito, Calandaima y Bavaria que entrarán en alerta naranja.

López dijo que después de dos meses de recolectarse información en cada una de las zonas de la ciudad, “se podrán tomar medidas focalizadas donde hemos visto mayor riesgo”.

En esta intervención aclaró que, en la localidad de Kennedy, "hay información epidemiológica confirmada de que hay mayor nivel de circulación del virus en ciertas zonas".

¡Gracias Bogotá! Nuestro sacrificio no ha sido en vano porque nos cuidamos, salvamos vidas y hoy tenemos menos de 209 fallecidos en la ciudad, habilitamos más UCI y hoy podemos hacer más pruebas.

La alcaldesa de los bogotanos señaló que “después de dos meses de estar hablando de coronavirus, el 80 % de los ciudadanos cree que ellos no se van a contagiar de coronavirus, eso es un error, es exactamente, al contrario”.

Por eso hizo la invitación que "de aquí en adelante todos tenemos que vivir como si tuviéramos coronavirus porque ya no podemos controlar las decenas de excepciones de la cuarentena".

En medio de la rueda de prensa para anunciar las medidas, la alcaldesa resaltó los esfuerzos que se han tomado en Bogotá durante las últimas ocho semanas. "Hemos reducido el nivel de contagio y de fallecimientos”.

Claudia López dijo que, si no se hubiera tomado la medida de la cuarentena en Bogotá, "cada persona contagiada hubiera contagiado a otras tres. Gracias a la cuarentena bajamos esa tasa de 2,7, a 2 y ahora a 1. El 49,5 % de casos del país estaba en Bogotá, hoy representamos el 38 % de los casos del país".

También agregó que las cifras en la capital de los colombianos con respecto a las proyecciones en los modelos para la atención en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) se encuentran por debajo, contribuyendo a que se presente un colapso en el sistema de salud. "565 UCI están disponibles solo para COVID al día de hoy y el 33 % está ocupada".

Tenga en cuenta las medidas para las personas a partir del 11 de mayo

- La medida de 'pico y género' que aplicaba para ir a mercar o ir a bancos, se levantará.



- Será de uso obligatorio el tapabocas en la calle. Quien no cumpla será multado.



- Se deberá guardar un metro de distancia en cualquier lugar público.

Tenga en cuenta las medidas para las empresas a partir del 11 de mayo

- Las empresas deberán funcionar por turnos, esto, dependiendo del sector al que pertenezcan. Además lo deberán acordar con la Alcaldía.



- No se podrán utilizar los horarios de ingreso entre 6:00 a.m. y 9:00 a.m., porque ya están ocupados por la Policía, los médicos, personal del Distrito, etc.



- El sector de construcción entrará desde las 10:00 a.m. y 7:00 p.m.



- Sector de manufactura: entrará desde las 10:00 a.m. y 5:00 p.m., sin embargo, cada empresa podrá establecer el horario que mejor se acomode, incluso si es nocturno.



- El comercio deberá trabajar entre las 12:00 p.m. hasta las 12:00 a.m.