Desorientada y golpeada, así apareció Yohana Aroca, estudiante de Distrital desaparecida

Gloria Acevedo, madre de la joven, confirmó a El Tiempo, que su hija Yohana Aroca, apareció, después de recibir una llamada por parte de un hombre a las 3:00 a.m., quien le dijo que la enviaba en un taxi.

"Un señor me llamó hoy a las tres de la mañana. Me dijo que la había encontrado y que me la mandaba en un taxi. Yohana llegó y estaba toda golpeada. El único sitio que no le tocaron fue la cara. Me contó que le dijeron que ahí no la golpeaban 'porque tenía un rostro muy bonito”, aseguró Acevedo.

Aroca, es madre de una menor de 3 años, con su expareja, que según su madre, “fue un noviazgo que nunca le agradó”, porque siempre fue protagonizado por hechos de violencia. “Él la tenía tan amenazada y asustada que ella lo denunció hace unos meses", además agregó, que la relación empeoró una vez Yohana Aroca tomó la decisión de dejarlo para vivir con su mamá.

Gloria Acevedo confirmó que la última vez que había tenido contacto con su hija, antes de este lunes, 2 de diciembre, fue el miércoles 27 de noviembre, después que Yohana le confirmara que iba a llevar al sobrino de su expareja a la casa de sus exsuegros. "Él le dijo que si lo hacía, no la iba dejar regresar a la casa"

La madre además confirmó que los familiares de la expareja en diferentes ocasiones la llamaron para confirmar si su hija ya había regresado, y que acudió a la expareja de su hija para buscar información, sin embargo él solo le contestó que se podría encontrar de “farra” o en un “viaje”, y que 'pronto aparecería”.

