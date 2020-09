Dicen que responsable de los desmanes fue el ELN para distraer: alcaldesa Claudia López

La alcaldesa Claudia López se refirió a las versiones entregadas por el Gobierno Nacional, según las cuales, el ELN estaría tras los enfrentamientos y disturbios ocurridos en Bogotá la semana pasada.

La alcaldesa asegura que estas afirmaciones buscan distraer.

“Sin ningún fundamento, porque nunca han mostrado una sola evidencia, salen a afirmar que esto fue más o menos una toma del ELN. Si lo sabían, ¿por qué no lo previnieron? ¿Por qué no lo avisaron? Simplemente se la sacan ahora del sombrero para distraer la atención, eso no es serio con nadie, ni con la democracia ni con las víctimas”, dijo la alcaldesa.

La mandataria también señaló que denunció con evidencia, ante los organismos nacionales e internacionales, el uso indiscriminado de armas de fuego por parte de la Policía la semana pasada en Bogotá.

“Ningún protocolo autoriza a la Policía a usar armas de fuego de manera indiscriminada contra población civil. Decenas de policías violaron esa instrucción constitucional y de la Alcaldía la semana pasada”, dijo.

Cabe recordar que las protestas y desmanes de la semana anterior se dieron luego de la muerte de Jaime Ordóñez, según testigos, a manos de policías que le propinaron una golpiza.

Las protestas terminaron convertidas en enfrentamientos entre la Policía y los manifestantes. El saldo es de 13 personas muertas, 12 de ellos por herida de bala y una mujer arrollada por un Sitp que fue secuestrado por desconocidos.

Entre los fallecidos se encuentra un joven domiciliario que pasaba por una de las zonas de los disturbios y una mujer que trabajaba como vigilante en una sede se la secretaria de Integración social.