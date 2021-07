Discotecas, estadios y conciertos no tendrán reapertura pronto en Bogotá

La alcaldesa de Bogotá, Claudia López, reveló que en la ciudad no se contempla todavía la posibilidad de reabrir las discotecas, estadios, conciertos y otros eventos masivos, pese a la reducción en la ocupación hospitalaria.



"Nuestra prioridad por ahora es el sector educativo. No tenemos previsto hacer ni siquiera pilotos, de ningún otro tipo, en el sector ni de discotecas ni de fútbol ni de conciertos", dijo.



No obstante, entregó un balance positivo del primer mes de reapertura económica y aseguró que hay buenas noticias en la reducción de la ocupación en las UCI y en el ritmo de contagios durante este tercer pico de la pandemia del COVID-19.

Lea también: No habrá cobros por uso del espacio público al comercio en Bogotá a cielo abierto

“Hoy podemos decirle a Bogotá que lo peor de este tercer pico tan doloroso y difícil ya pasó y hemos empezado un descenso sostenido de los principales indicadores”, indicó la mandataria.



Señaló que el pico se prolongó debido a las protestas y que la reapertura no tuvo ningún efecto adicional en los contagios.



Con fecha de corte al 7 de julio, Bogotá registraba una ocupación en UCI COVID del 91.2 % y UCI general del 91.3 %.



Además, se decidió ampliar los horarios para vacunación, a partir de este fin de semana, hasta las 8 de la noche.

Lea aquí: El calvario de andar en sillas de ruedas en Bogotá