Ejército vigila portales, patios de Transmilenio y estaciones de Policía de Bogotá

W Radio tuvo acceso a las imágenes del Puesto de Mando Unificado (PMU) del pasado martes en el que la alcaldesa de Bogotá Claudia López le pidió al ministro de Defensa apoyo del Ejército.

Este apoyo del Ejército será, como lo adelantó este medio, para vigilar las URI y estaciones de Policía de la ciudad y de esta manera liberar de estas funciones a la policía y tener más uniformados en las calles atendiendo posibles alteraciones del orden público.

En este PMU, la mandataria menciona que en Bogotá ya se había solicitado Ejército y se encuentra vigilando otros puntos como portales y patios de Transmilenio.

La alcaldesa ha insistido en que Bogotá no ha sido militarizada.

“Yo no he pedido ninguna militarización de Bogotá, nunca la he pedido y no la voy a solicitar”, afirmó en rueda de prensa de este 5 de mayo.

Esta información también fue presentada en la sesión de este jueves del Concejo de Bogotá por el concejal Andres Forero, quien cuestionó que la alcaldesa diga que no hay militarización en la ciudad cuando se ha solicitado apoyo militar.