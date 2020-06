El Gobierno Nacional se equivocó: Luis Ernesto Gómez sobre día sin IVA

Durante la primera jornada del día sin IVA realizada el pasado 19 de junio se registraron largas filas, aglomeraciones en almacenes de grandes superficies que hicieron imposible el distanciamiento social y el colapso de varias plataformas de comercio electrónico.

Cabe recordar que hacia el final de la jornada, varios establecimientos en las ciudades de Bogotá y Cali tuvieron que ser cerradas temporalmente por incumplir los protocolos de prevención de contagio.

En W Fin de Semana, Luis Ernesto Gómez, secretario de Gobierno de Bogotá, advirtió que la responsabilidad de prevenir el contagio es de todos: "A nadie lo obligan a salir a comprar un televisor y acá hay una conciencia invididual, cualquier compra puede esperar. Pero evidentemente este no es el momento de estar convocando a aglomeraciones, estamos en el peor momento de la pandemia".

Así, Gómez afirmó que el Gobierno Nacional se equivocó con esta medida, pues esta "se había aprobado antes del coronavirus y tenía sentido, pero en el momento de contagio en el que estamos lo prudente hubiera sido decretar que fuera únicamente para ventas en internet o aplazarlo".

"Pedimos al Gobierno Nacional que evalúe la medida. Es entendible que a veces una política pública no salga como se espera, lo importante es detenerse , revisar y enmendar. No ha pasado a nosotros. Es de grandes poder reconocer cuando algo no ha salido bien", indigó Gómez.

Así, el secretario de Gobierno advirtió que lo ocurrido el viernes pasado tiene que llevar a una reflexión sobre si el siguiente día sin IVA, que se realizará el próximo 3 de julio, se realiza: "Nuestra propuesta sería que se realice de forma exclusivamente virtual (...) fortalecer las plataformas virtuales y de domicilios sería una opción. Otra opción sería aplazarlo para un momento en el cual la pandemia no esté en una situación tan crítica".