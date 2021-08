Este es el balance del dispositivo contra la delincuencia en Bogotá

El general Fernando Murillo, director de Investigación Criminal e Interpol Policía Nacional, dijo en diálogo con Sigue La W que en las diferentes localidades “se inicia un trabajo de prevención y acercamiento a la comunidad para que se denuncie los delitos que se están cometiendo”. A su vez, “se desarrollan planes, sobre todo durante los fines de semana de puente, en establecimientos públicos nocturnos” para localizar y detener a las organizaciones dedicadas al tráfico de estupefacientes.

Los resultados que han traído estas operaciones son de “78 capturas en flagrancia, 8 por orden judicial y se han incautado 9 armas de fuego”. También “hemos recuperado automotores, incautado 15 mil dosis de estupefacientes, entre marihuana y cocaína, y armas corto punzantes”, según dijo el General Murillo. “Hemos identificado estructuras de delincuencia común organizada en lugares fijos o sitios nocturnos que se prestan para esto”.

Esta madrugada, en un operativo por parte de la Sijin frente a una discoteca, se dio un enfrentamiento entre una de estas bandas y la Policía para “capturar una de estas organizaciones”, dijo. Son tres personas involucradas en la banda delincuencial, de las cuales “una perdió la vida en el enfrentamiento. Vamos a continuar desarrollando este tipo de capturas, no solamente de delincuentes individuales”.

“Somos conscientes que el ciudadano tiene justificaciones para no denunciar”, respondió el director de la Dijin ante la inquietud sobre la gran cantidad de casos de hurto que quedan inconclusos. “El único que gana es el delincuente. A partir de las denuncias podemos actuar. Estamos fortaleciendo las oficinas de denuncia para que el ciudadano no se demore mucho y sea escuchado, y así avanzar en procesos judiciales. Cada vez que no se denuncie, hay un daño a la ciudadanía”.

“No vemos al migrante como un delincuente. Acá en Colombia se le presta atención y se le apoya humanitariamente”, sentenció el General Murillo. Sin embargo, “hay estructuras de extranjeros dedicadas al tráfico de estupefacientes y al hurto”. El objetivo es “desarticularlas de la mano de Migración para que nos permita deportar a los extranjeros o identificarlos para ponerlos a disposición de autoridades”.

Por otra parte, indicó que “los procesos judiciales continúan aun cuando se deja en libertad a algunos delincuentes”, en respuesta a “a percepción ciudadana que se captura y se suelta” al delincuente, añadiendo que “eso no es así. Nosotros los policías seguimos pendiente de esos procesos. Si hay alguna equivocación ante la Fiscalía, los jueces o la policía judicial, se tomen medidas disciplinarias. Buscamos que los elementos materiales probatorios permitan sostener la sentencia”.

Sobre Luis Jhon Castro Ramírez, alias ‘El Zarco’, explicó que la fecha exacta de la extradición “no está establecida todavía. Estamos atentos a los requerimientos de la Fiscalía. Tan pronto España autorice traerlo, vamos a enviar una comisión especial”.