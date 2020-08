Estos son los cambios en los impuestos en Bogotá por culpa de la pandemia

En el tablero de Sigue la W les explicamos cuáles son los cambios que habrá en los impuestos que los bogotanos tendrán que pagar el próximo año, cuáles suben y cuáles bajen y que beneficios tendrán los afectados por la crisis del Covid 19.

Le puede interesar: Vuelve el Fiscal Juan Delgado a una de las líneas de investigación del caso Odebrecht

En primer lugar el impuesto predial quedará congelado, es decir no subirá, para todos los predios residenciales y no residenciales en el año gravable 2021 el cual se debe pagar en 2022. Este año el impuesto subió para predios residenciales IPC más 5 puntos y para no residenciales IPC más 8 puntos. En 2022 se pagará entonces solamente con el aumento de IPC y no subirá más.

Entre tanto se permitirá el pago a cuotas del predial de 2021 solo para predios no residenciales, como bodegas, locales, establecimientos comercial o residenciales que sean de empresas. Los lotes quedan excluidos de estos beneficios - es decir sí tendrán aumento en el impuesto- y no pagarán el predial ni en 2021 ni en 2022 los teatros y museos y en 2023 pagarán solo la mitad.

Más detalles en el siguiente vídeo: