Colombia no reconocerá elecciones parlamentarias en Venezuela, advierte Duque

El presidente Iván Duque instaló la XIX reunión de cancilleres del Grupo de Lima y anunció que el país no reconocerá el resultado de las elecciones convocadas para el 6 de diciembre.



“Si no hemos reconocido el gobierno del dictador menos podemos reconocer un proceso electoral a partir del cual el dictador quiere convertir a la Asamblea en un lacayo de sus intereses”, dijo.



El mandatario también se refirió a la solicitud de extradición de Álex Saab, por parte de los Estados Unidos, y advirtió que “constituye la caída de un castillo de naipes donde estaba el entramado de lavado de dinero al servicio de la dictadura”.



Y agregó que Colombia ha cooperado y seguirá haciéndolo para que esa extradición se haga efectiva y “se conozca toda la verdad de los negocios turbios de la dictadura”.



“Ante los ojos del mundo es claro que la dictadura de Nicolás Maduro está en connivencia con el narcotráfico y el terrorismo. Miembros del ELN le juran lealtad y compromiso al dictador”, dijo.



Finalmente señaló que “ya no es un secreto” la presencia del ELN en el arco minero de Venezuela para participar en la extracción ilegal de minerales y entregarles recursos a los cabecillas del régimen.