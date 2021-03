Hablan víctimas de las protestas del 9 y 10 de septiembre en Bogotá

En Sigue La W, Luisa Fernanda Tirado, joven herida en protestas de 9 y 10 de septiembre, explicó que, en el momento del impacto, “le pregunté a mi novio qué pasaba”, debido a que “no entendía nada”. Cuando cayó al piso “vi mi chorro de sangre y me desmayé”. Sin embargo, por falta de cámaras “no se sabe qué policía fue”.

Luisa iba a su casa y pasó por el CAI. “En ese momento comenzaron a protestar” los ciudadanos. Momentos después, “llegaron unos policías en una moto, se parquearon y comenzaron a disparar”, dijo, pero aclaró que “yo no estaba protestando”.

Al momento del impacto, “mi novio me dice que nadie hizo nada. Él me subió en una moto para llegar al hospital más rápido. Cuando despierto, no sabía exactamente lo que había pasado. Desde la Policía no me han buscado para hablar. Me llevaron a Medicina Legal para preguntar y examinarme. Hace poco hice la declaración ante la Fiscalía”, comentó.

“Quiero que se haga justada. (Los policías) no pueden estar disparando porque sí”.

Por su parte, Maira Alejandra Páez, esposa de la víctima Jaider Fonseca, aseguró que “quien asesinó a mi esposo es un oficial de la Policía, pero también exigimos que los altos mandos sean castigados”, debido a que “a ellos les dieron una orden”.

Después de estos hechos, la familia de Páez ha “sufrido unas clases de circunstancia en las cuales tuve que estar entre la espada y la pared. Me han seguido, es triste ver que motos con policías sigan al vehículo en el que vas”. Según dijo, “la Fiscalía tiene conocimiento de todo”.

“Días después que enterramos el cuerpo de mi esposo, me di cuenta que mi celular está intervenido y que los Policías llegan hasta la puerta de mi casa. El 17 de septiembre acompañamos a los habitantes de Soacha y vimos a una persona en una moto particular que hablaba por radio con otras personas y se mantuvo a nuestras espaldas hasta después de la reunión”, afirmó Maira Alejandra Páez, esposa de la víctima Jaider Fonseca.

“Mi esposo estaba manifestando para que no se le vulneren los derechos. Solo por salir a protestar no lo hace un vándalo. No vamos a parar. Todos los 9 de septiembre, cuando asesinaron a tres jóvenes, nos vamos a reunir”.

Por último, María Alejandra Garzón Mora, abogada de la Asociación Red de defensores y defensoras de derechos humanos (dhColombia), declaró que “las familias están siendo amenazadas y perseguidas. Hemos puesto la denuncia en la Fiscalía General de la Nación. Esto es en consecuencia por la defensa de los derechos humanos en Colombia”.