Superservicios explica qué hacer cuando hay cobro exagerado en el recibo del gas natural

La señora Gutiérrez señaló en Sigue La W que “cuando no había pandemia nos llegaba el recibo del gas por un millón de pesos, pero ahora nos llega por 25 millones de pesos. Hemos presentado varios derechos de petición y estamos abandonados”.

Natasha Avendaño, Superintendente de Servicios Públicos, afirmó en Sigue La W que “Vanti y otras 17 empresas son parte de investigaciones administrativas iniciadas desde el año pasado por presuntas irregularidades en la aplicación de facturación por promedio, consumos estimados y uso del medidor, así como la toma de decisiones que iban en contra del usuario y a favor de la empresa”.

Esto por “no haber acatado las regulaciones del Gobierno Nacional en época de pandemia. Cuatro empresas, Vanti y otras tres filiales, tienen investigaciones en curso y debe respetarse el debido proceso”, aseguró Avendaño.

“Los procesos seguramente terminarán en una decisión administrativa en un pago por el incumplimiento de las regulaciones, no solo en pandemia sino en general”, explicó, añadiendo que “el pasado viernes 05 de marzo requerimos a Vanti por el incremento en las quejas que hemos recibido en lo corrido de este año”. Estas quejas se dan, además de las altas cifras de facturación, por “el aumento de los cortes debido a la no presentación del certificado de conformidad con la revisión periódica”.

Aclaró que si un usuario recibe la factura y no está de acuerdo con lo estipulado en esta “debe poner una queja en Vanti. Si no se logra comunicar o no le dan respuesta, debe dirigirse a las Superintendencia y le redirecciona a la entidad prestadora de servicios”. Esto debido a que “si hay un valor en disputa por parte del usuario, la empresa no puede cortar el servicio. Es algo que todas las empresas deben respetar”.