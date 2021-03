Denuncian incremento en el recibo del gas natural en Bogotá

En Sigue La W, diferentes comerciantes denunciaron que las facturas de Gas Natural Vanti incrementaron un 80%, cobrando ente 15 y 18 millones de pesos a pesar de la pandemia. Esto por una presunta manipulación de los medidores de consumo entre marzo y abril del año pasado.

Jorge Beltrán, afectado y dueño de un restaurante en Ciudadela Colsubsidio, comentó que desde julio del año pasado diferentes comerciantes están “muy angustiados y molestos”. Fue en ese mes cuando la empresa Vanti “vienen a hacer una revisión del medidor de gas. A los dos minutos, el técnico dice que debe llevarse mi medidor porque presenta anomalías con una actitud muy grosera y amenazó con llamar a la Policía”.

Además, Beltrán comentó que las indicaciones del técnico lo obligaban a revisar el medidor en un laboratorio; sin embargo, cuando acudió a estos centros, le afirman que “no se atiende a nadie por la pandemia. Me llega una factura al restaurante de 18 millones de pesos por consumo de gas. Intento comunicarme con Vanti, pero nadie me atiende”.

Por su parte, Patricia Torres, afectada y dueña de un restaurante en Chapinero, aseguró que “nos están cobrando 16 millones de pesos por el gas” sin especificación alguna. Añadió que su caso es muy parecido al de Jorge Beltrán: “sacaron el medidor y dijeron que estaba manipulado. Su argumento es que ya el gas no estaba a los mismos niveles, y nosotros respondimos que esto se debe a que durante la pandemia no acudía la misma clientela. Pusieron un nuevo medidor y a los tres meses nos llegó esta factura. Son muchos los locales afectados, es algo sistemático”.

Le puede interesar:

Orlando Quiroga, afectado y dueño de un restaurante en Engativá, aseveró que lo que sucedió fue “una extorsión”, debido a que “secuestran el medidor y me hacen llegar una cuenta de cobro” por los mismos montos.

Esto afectó más que todo a comerciantes pequeños en la ciudad de Bogotá. La denuncia la hizo Rolando Gómez, concejal de Bogotá por Cambio Radical, quien añadió que otros servicios públicos, como energía y aseo, también subieron a cifras impagables en tiempos de pandemia.