He cumplido con el plan de Gobierno que me obligó la pandemia: Claudia López

Este lunes en el Consejo Nacional Electoral se llevó a cabo la audiencia de revocatoria de la alcaldesa Claudia López.

José Miguel Santamaría, promotor de la revocatoria, expuso los motivos que impulsan este proceso, todos relacionados con la insatisfacción generalizada con las acciones adoptadas por la alcaldesa en materia de seguridad, orden público, específicamente los hechos ocurridos el 9 de septiembre y el manejo de la pandemia, especialmente en lo relacionado con la renta básica para estratos 1 y 2.

A su turno, la alcaldesa de Bogotá defendió su gestión.

"A lo largo del 2020 cumplí no solamente el proyecto que inscribí, sino el programa de gobierno que la vida y la pandemia me obligó a cumplir. Yo no solo he cumplido un programa, he cumplido dos en un año y no hemos descuidado las prioridades que los ciudadanos eligieron", dijo.

La alcaldesa entregó cifras de su administración y aseguró que el manejo que se le ha dado a la pandemia ha evitado el colapso hospitalario y que se ha cumplido con lo estipulado en el plan de Gobierno en materia de movilidad, educación y salud.

La mandataria lamentó el aumento de delitos como el hurto de bicicletas y aseguró que también se está trabajando en la habilitación de bici parqueaderos.