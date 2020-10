Manifestantes deberán informar recorridos, horarios y aforo, previo a las protestas

Por: Karen Bohórquez y Kamila Correa

El Ministerio del Interior expidió el protocolo que dicta medidas, a corto plazo, para garantizar el derecho a la protesta, en cumplimento de la orden del Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

A través de una resolución se establecen las responsabilidades de los alcaldes, gobernadores, policías y manifestantes.

El protocolo establece que las organizaciones que se manifestarán deben nombrar a sus líderes y avisar, previamente, cuál será el recorrido, los horarios, el motivo de la marcha y el número de participantes.

El documento agrega que las convocatorias no podrán versar “sobre fines ilegítimos”, sin embargo, este punto podría desatar polémica ya que no es claro cómo se define que un hecho es o no legítimo, tratándose de reclamos ciudadanos.

También señala que la Policía Nacional deberá entregarles información a los alcaldes y gobernadores para facilitar la identificación de infiltrados que buscan generar actos de violencia.

Y en caso de que haya hechos de vandalismo que alteren el orden público, la Policía deberá actuar bajo los principios de necesidad, gradualidad, proporcionalidad del uso de la fuerza y racionalidad.

Sin embargo, el protocolo no especifica el uso de armas ni cómo será la actuación del ESMAD.

Además, previo a las protestas, los distritos y municipios conformarán equipos de convivencia que faciliten su desarrollo pacífico, de ser necesario.

