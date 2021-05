Manifestantes denuncian golpizas de la Policía al interior del portal Américas

En Bogotá manifestantes denuncian abusos de la policía en medio de las protestas que ya completan siete días.

Este lunes se conocieron denuncias de golpizas por parte de uniformados a jóvenes que fueron trasladados al interior del portal Américas de transmilenio en horas de la noche.

#NoticiaW 🧵 | Manifestantes en Bogotá denuncian haber sido agredidos por miembros de la @PoliciaColombia al interior del portal de @TransMilenio de Las Américas.



La empresa rechaza lo ocurrido y manifiesta que apoyará las investigaciones.

Uno de los casos fue transmitido en directo por Facebook Live. En el video se observa a un joven que mientras grababa con su celular lo que ocurría fue abordado de manera agresiva por los policías, pese a que no participaba de ningún tipo de hecho violento.

De fondo se escuchan gritos de otros manifestantes, incluso, mientras caminan el mismo joven les pide a los policías no golpear a un ciudadano.

Los uniformados conducen al joven al portal de transmilenio mientras él continúa grabando. En repetidas ocasiones lo golpean e intentan quitarle el celular, hasta que finalmente es obligado a detener la transmisión.

Posteriormente, en el video se ve al mismo joven saliendo del portal con una herida en la cabeza.

“Cuando me iban entrando uno de ellos se bajó el casco, tenía un impermeable que le tapaba los números, me pego un puño y me dejó sin aire, estaban muchas personas gritando y pidiendo ayuda (...) llegó uno y dijo comandante el está grabando un envívo, entonces dijeron vamos a hacerle una requisa y era para quitarme el celular. Apenas me quitaron el celular me empezaron a pegar puños hasta que me tiraron al suelo me pegaron bolillazos mientras me arrastraban por el pasillo”, dijo.

El joven relata lo que ocurría al interior del lugar.

“A la gente la están ahogando allá adentro en una habitación con gas lacrimógeno. Están separando a los hombres de las mujeres”, dice.

Al respecto, se pronunció la alcaldesa Claudia López.

“Es inaceptable. La Policía no puede detener arbitrariamente a nadie y golpearlo, y mucho menos en una sede pública que está hecha para servirlos no para agredirlos. Vamos a estar en cada punto con defensores de DDHH”, dijo.

Transmilenio rechazó lo ocurrido y manifestó que apoyará las investigaciones