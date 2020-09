"Mi cuñado no era un criminal, ni era una mala persona": familiar

A través de las redes sociales, se pronunciaron los familiares de Javier Ordoñez, el abogado de 43 años que murió tras ser víctima de una brutal agresión de la Policía.

"Javier Ordoñez era mi cuñado, el papa de mis dos sobrinos, unos niños de 15 y de 11 años, mi cuñado no era ningún borracho, no era un criminal, ni era una mala persona y, aun así, sí lo hubiera sido, no merecía morir como murió. Se supone que la policía está para cuidarnos y lo único que hicieron fue asesinar a mi cuñado", manifestó la mujer.

Tras el lamentable hecho, los familiares de Javier convocaron a un plantón en honor a su memoria y en rechazo a la actuación de los uniformados. Dicho plantón tendrá lugar este miércoles a las 7 de la noche en el barrio Santa Cecilia, de la localidad de Engativá, donde ocurrieron los hechos.

En un video grabado por un ciudadano, se evidencia el exceso de fuerza por parte de dos uniformados que pese a tener sometido a Javier y a sus súplicas, no dejaban de accionar un arma electrónica conocida como Taser. Posteriormente, el hombre fue llevado hasta un CAI y poco después falleció en un centro asistencial.

Los uniformados fueron separados de sus funciones operativas, pero seguirán vinculados a la institución en el aérea administrativa mientras se desarrolla la investigación de lo sucedido.

El caso ha generado indignación y rechazó y reabre el debate sobre el uso de las denominadas armas no letales en procedimientos policiales.