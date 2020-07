Natalia París niega participación en fiesta clandestina con famosos

Natalia París negó su participación en una fiesta clandestina con famosos. En sus historias de Instagram la DJ dijo bastante molesta que la información denunciada en Twitter "no tiene nada de verdad".

"Yo no suelo nunca salir a desmentir cualquier cantidad de atrocidades que hablan de uno. Ningún chisme me interesa rectificar, pero creo que este tema es necesario rectificarlo (…) Absolutamente no tiene nada de verdad (la información de la fiesta clandestina)".

"La fiesta más reciente que yo hice en el hotel Selina fue hace un año y medio" señaló.

Por medio de un reporte en Twitter del periodista Juan Fraile, se pudo conocer que a través de “un grupo de Whatsapp de famosos” se estaba convocando a una fiesta clandestina en el hotel Selina y donde, posiblemente, la DJ Natalia París podría estar.

Cuentan los vecinos del hotel Selina Bogotá en la 74 con 15 que hoy hay fiesta “clandestina” de famosos. Que la dj será @NataliaParis_ y que son varios los actores y músicos que recibieron la invitación para las 11:30pm. @HugoASeguridad @LuisErnestoGL @PoliciaBogota #ElColmo — Juan Fraile (@JuanFraile) July 11, 2020

Cabe mencionar que el periodista explicó que esta información que la dieron los vecinos del hotel. Sin embargo, según la modelo, esto no es cierto.

