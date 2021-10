No paran los hurtos: Delincuentes encañonaron a una niña de siete años en Bogotá

En la localidad de Puente Aranda, en el barrio Colón, dos delincuentes retuvieron a una familia para robarle la camioneta cuando ingresaban a la vivienda tras llegar de un viaje. Según Diego Pinllina, fueron momentos de angustia ya que los hombres no dejaban de apuntar.

Con armas de fuego, intimidaron a los ocupantes del vehículo, incluso a una menor de edad.

“Me golpean con el arma y dicen que me baje, apago el carro y alzo las manos para decir que no voy a oponer resistencia, les digo que no me vayan hacer nada que en la parte de atrás esta mi hija”, relató.

“Abre la puerta y la perrita defiende la niña porque se le fueron encima, el golpea al animal y encañona a la mi hija, diciéndole que se baje, ella obviamente se asusta y no podía soltarse el cinturón, pero al tipo no le importo la bajo así tanto que con el cinturón le quemó la piel. Yo logro rápidamente agarrar a la niña y la dejo al lado con mi esposa. En ese momento, él entra al vehículo, da marcha atrás y se apaga el carro”, agregó.

En ese momento, relató Diego, inició una balacera en la zona.

“La verdad no sabemos de dónde venían los tiros, empezaron a sonar de una vez no sabemos si fue por ellos o algún vecino para evitar el robo, lo cierto es que ahí aprovechamos para meternos a la casa, el ladrón se llevó la camioneta y ahí estaba la perrita también estamos preocupados porque no aparece”, comentó.