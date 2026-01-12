Apple eligió a Gemini de Google para actualizar Siri

Los gigantes tecnológicos Apple y Google anunciaron el lunes una asociación que permitirá que las funciones de inteligencia artificial de próxima generación de Apple, incluido su asistente virtual Siri, utilicen la tecnología Gemini de Google.

Esta colaboración representa un cambio significativo para Apple, que tradicionalmente ha desarrollado su propia tecnología.

Un comunicado conjunto indicó que Apple seleccionó la tecnología de IA de Google tras una “evaluación exhaustiva” que determinó que Gemini proporcionaba “la base más sólida” para las ambiciones de IA del fabricante del iPhone.

El anuncio representa una alianza inusual entre dos compañías que han competido durante mucho tiempo en el mercado de los teléfonos inteligentes, en el que los sistemas operativos iOS de Apple y Android de Google dominan a nivel mundial.

Le puede interesar: Presidente Gustavo Petro se reunirá con Donald Trump en la primera semana de febrero

Sin embargo, los dos rivales han mantenido durante años una lucrativa asociación: Google le pagó a Apple miles de millones de dólares anuales para seguir siendo el motor de búsqueda predeterminado en los iPhone y otros dispositivos de Apple.

Ese acuerdo fue objeto de escrutinio por parte de los reguladores de la competencia. El Departamento de Justicia de Estados Unidos argumentó en un caso antimonopolio que el pacto ayudaba a Google a mantener su supremacía en las búsquedas online, pero un juez señaló que el acuerdo podía continuar.

Ni Apple ni Google proporcionaron detalles financieros del nuevo acuerdo de IA.

“Un trampolín”

Dan Ives, de Wedbush Securities, afirmó que la asociación supone “un momento de gran validación para Google” y “un trampolín” para que Apple encamine su estrategia de IA este año y a futuro.

Según informes de prensa, Apple también evaluó asociaciones con OpenAI, Anthropic y Perplexity, las dos primeras, creadoras de ChatGPT y Claude.

La compañía cofundada por Steve Jobs es percibida en gran medida como rezagada en sus esfuerzos por implementar capacidades de IA en sus productos, y el mes pasado anunció la dimisión del jefe de su equipo de inteligencia artificial.

Lea también: Marco Rubio insistió en que la transición tras la captura de Maduro de Venezuela tendrá tres fases

Apple retrasó el año pasado el lanzamiento de una versión mejorada del asistente virtual Siri y ahora promete su lanzamiento para finales de este año.

Google, Microsoft, OpenAI y otros rivales tecnológicos han estado lanzando modelos y funciones de IA cada vez más avanzados en una feroz competencia por liderar el sector.

A pesar de la colaboración, Apple enfatizó que su sistema de IA propio, Apple Intelligence, se utilizará para potenciar sus iPhones y iPads a nivel de dispositivo.

Y subrayó que mantendrá lo que describió como “estándares de privacidad líderes en la industria”.

Escuche W Radio en vivo aquí: