No se gastará un solo centavo de los bogotanos en pintura para el Sitp: alcaldesa

Continúa la polémica por la propuesta de la Alcaldía de Bogotá de cambiar el color de los buses del Sitp de Azul a verde. Se trata de más de 300 buses eléctricos y con energías limpias que llegaron a Bogotá.

Según argumenta la Alcaldía, el cambio de color se hace para que los ciudadanos identifiquen la renovación de la flota de buses que ahora será amigable con el medio ambiente. Sin embargo, han llovido críticas, especialmente desde el Concejo de Bogotá, donde se asegura que el color verde busca hacer alusión al partido de la alcaldesa.

La polémica también radica en el costo que tendría el cambio de color de los buses, pues varios concejales señalan que se gastarían más de 5 mil millones de pesos.

Al respecto se pronunció la mandataria, quien señaló que no se invertirán recursos públicos en el cambio de color de los buses, pues Enel-Codensa se ofreció a asumir el costo.

"Nadie se va a gastar un centavo de los impuestos de los bogotanos en pintura, en países como Chile se hace una señalización de buses por nivel de emisiones, en Bogotá nos tomará una década transformar el sistema de transporte de terriblemente contaminante como es hoy a limpio", dijo.

La alcaldesa agregó que, de no llevarse a cabo el acuerdo con Enel, no se hará el cambio de color para los buses que ya llegaron al país, pero anunció que los buses que comiencen a llegar ya no serán de color azul.

"Enel quisiera patrocinar el uso de energía eléctrica, si se puede hacer por un acuerdo de privados se hace, si no se puede hacer, será la nueva flota la que venga con la señalización", puntualizó.

No obstante, los concejales Carolina Arbeláez, Lucía Bastidas y Andes Forero interpusieron en las últimas horas una acción popular con medidas cautelares de urgencia, que pretende evitar que se pinten los buses nuevos "solo por capricho de esta administración".