TransMilenio no niega cambio de color de buses del Sitp

Autor: Rubén Ocampo

Tras conocerse que la Administración Distrital planea cambiar a color verde la nueva flota de articulados del Sistema Integrado de Transporte Público, fueron varias las voces que criticaron esta idea.



“Nosotros con nuestra gerente de TransMilenio, María Consuelo Araújo, compramos 500 buses eléctricos que llegan pronto. La alcaldesa ha dedicado mucho tiempo a lograr pintar de verde los buses azules eléctricos que compramos a ver si se apropia algo de ellos”, señaló el ex alcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa.

Le puede interesar: En Bogotá, tren de la carrera 9° arrolló a dos peatones



El cambio de color se haría en los nuevos buses eléctricos y en los impulsados a gas natural Euro VI, que por estos días iniciarán su operación en la capital del país.



Por medio de un comunicado, TransMilenio no negó el cambio de color de los nuevos buses del SITP y aunque no explicó de dónde saldrá la financiación de este proceso, afirmó que el dinero para esta iniciativa no saldrá del bolsillo de los bogotanos.